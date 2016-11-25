ФОТО ДНЯ: В Казани приняты повышенные меры безопасности

В субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России. В городе приняты повышенные меры безопасности. В гостинице Korston Royal Hotel, которая принимает гостей церемонии, все на высшем уровне – полицейские с собаками начеку.

Добавим, что ведущими жеребьевки станут Андрей Малахов и Яна Чурикова. А бывший полузащитник сборной России Сергей Семак и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева во время жеребьевки станут ассистентами генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана и директора по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колина Смита. Сама церемония состоится в субботу.

В традиционном турнире, который проходит за год до чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных: хозяин ЧМ, чемпион мира, чемпион Европы, победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ. На данный момент известны семь из восьми участников турнира: Россия, Германия, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Чили и Мексика. Представитель Африки определится по итогам Кубка африканский наций, который пройдет в феврале 2017 года.