Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФОТО ДНЯ: В Казани приняты повышенные меры безопасности

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России. В городе приняты повышенные меры безопасности. В гостинице Korston Royal Hotel, которая принимает гостей церемонии, все на высшем уровне – полицейские с собаками начеку.

Источник: «Советский спорт»

Источник: «Советский спорт»

Добавим, что ведущими жеребьевки станут Андрей Малахов и Яна Чурикова. А бывший полузащитник сборной России Сергей Семак и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева во время жеребьевки станут ассистентами генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана и директора по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колина Смита. Сама церемония состоится в субботу. 

В традиционном турнире, который проходит за год до чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных: хозяин ЧМ, чемпион мира, чемпион Европы, победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ. На данный момент известны семь из восьми участников турнира: Россия, Германия, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Чили и Мексика. Представитель Африки определится по итогам Кубка африканский наций, который пройдет в феврале 2017 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Путин: Строители стадиона в Санкт-Петербурге обещают все поправить к концу годаПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино затронул тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.Елена Исинбаева: Футбол и легкая атлетика похожи, надеюсь, в субботу сделаем кому-то хорошоДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своем участии в жеребьевке Кубка конфедераций, которая в субботу пройдет в Казани.Исинбаева, Семак и другие участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций организовали Mannequin ChallengeУчастники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций в Казани присоединились к флешмобу Mannequin Challenge.Жулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноЖулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноДвукратный обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии высоко оценивает шансы на нем российской сборной.Сергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетСергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетОдним из тех, кто в субботу определит судьбу команд-участниц Кубка конфедераций-2017, станет экс-капитан сборной России Сергей Семак.В Казани прошла репетиция жеребьевки Кубка Конфедерации.Репетиция Кубка Конфедерация состоялась в пятницу в Казани, сообщает «Р-Спорт».Джанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютДжанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютНакануне жеребьевки Кубка конфедераций в Казани президент ФИФА дал интервью «ССФ» – первое эксклюзивное российскому изданию.Жулио Баптиста: России лучше не попадать в группу с немцами или португальцамиДвукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста считает, что у российской сборной неплохие шансы успешно выступить на этом турнире в будущем году – при условии, что жребий будет к ней благосклонен.Сергей Семак: Или стадион в срок, или кто-то получит срокБывший капитан сборной России, тренер «Зенита» уверен, что петербургский стадион «Крестовский», несмотря ни на что, сможет принять матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.Путин сегодня встретится с ИнфантиноПрезидент России Владимир Путин проведет в пятницу встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.Виталий Мутко: Не дай бог попасть под Чили, просто сумасшедшиеВице-премьер правительства Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится в ближайшую субботу в Казани.Владимир Путин встретится с главой ФИФА Джанни ИнфантиноПрезидент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 25 ноября встретится с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.ВИДЕО ДНЯ: Как новый стадион в Петербурге выглядит прямо сейчасВидео с высоты птичьего полета: вас удивит, насколько красива и похожа на готовую будущая арена финала Кубка конфедераций и полуфинала чемпионата мира-2018.Сборная России на Кубке Конфедераций попала в одну корзину с Германией, Чили, ПортугалиейСегодня, 24 ноября, состоялось заседание Организационного комитета, на котором была утверждена процедура официальной жеребьевки Кубка Конфедераций, сообщает официальный сайт ФИФА.Жулио Баптиста представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA в редакции «Советского спорта»Жулио Баптиста посетит редакцию «Советского спорта», представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA и от лица FIFA разыграет билеты на «Турнир чемпионов» среди наших читателей.Джанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не былоДжанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не былоНезадолго до жеребьевки Кубка конфедераций Джанни Инфантино дал первое эксклюзивное интервью российскому изданию.Григорий Лепс примет участие в церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017Популярный российский певец Григорий Лепс примет участие в церемонии жеребьевки Кубка конфедераций по футболу 2017 года, которая пройдет в Казани, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).Экс-вице-губернатору Петербурга предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском островеСКР предъявил обвинение бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну в мошенническом хищении более 50 млн рублей при строительстве стадиона на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка».Вадим Тюльпанов: Проблема с выкатным полем на стадионе в Петербурге – штатная. Она будет решена в течение месяцаПредседатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ заявил, что проблема с полем на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге скоро будет решена.База сборной России на Кубке конфедераций, скорее всего, будет на Арене ЦСКАСтало известно, где сборная России, скорее всего, будет готовиться во время Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций
Кубок конфедераций

Cпецпредложение