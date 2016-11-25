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Гарри Реднапп: «Арсенал» должен давать Санчесу меньше выходных, иначе он потеряет свою форму

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался о позиции тренерского штаба лондонского «Арсенала» в отношении нападающего Алексиса Санчеса. По словам специалиста, игрок сборной Чили должен проводить большей матчей.

«Нужно оставить все эти разговоры об отдыхе. Если Санчес хочет играть и чувствует себя хорошо, он должен выходить на поле. Тренер всегда хочет видеть, как футболист горит желанием, но когда вы даете ему слишком много выходных, он уже не чувствует себя на все сто процентов. Санчес всегда хочет играть. Это очевидно. 

Помню, также себя вел и Фрэнк Лэмпард, когда я тренировал «Вест Хэм». Все прекрасно знают, как он потом выступал за «Челси», – цитирует Реднаппа Goal.

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