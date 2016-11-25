Владимир Путин: Строители стадиона в Санкт-Петербурге обещают все поправить к концу года

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино затронул тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Это очень такая печальная история. Строители обещают все поправить к концу этого года», – приводит «Р-Спорт» слова главы государства.

При этом Путин заверил президента ФИФА в том, что «все стадионы, на которых планируется провести матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, будут своевременно построены».

Напомним, в пятницу прошла встреча Путина с Инфантино, который приехал в Россию на жеребьевку Кубка конфедераций, которая пройдет 26 ноября в Казани.

В традиционном турнире, который проходит за год до чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных: хозяин ЧМ, чемпион мира, чемпион Европы, победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ.

На данный момент известны семь из восьми участников турнира: Россия, Германия, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Чили и Мексика. Представитель Африки определится по итогам Кубка африканский наций, который пройдет в феврале 2017 года.

Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.