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Молодежка «Спартака» проиграла «Тереку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Молодежный состав «Спартака» уступил в гостях сверстникам из грозненского «Терека» в матче 15-го тура молодежного первенства.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 29-й минуте Магомед-Эми Джабраилов заработал пенальти, который сам же реализовал. А на 38-й быстрая атака хозяев правым флангом завершилась пасом на свободного нападающего Идриса Умаева, и тот нанес точный удар головой по воротам «Спартака». 

После 15 туров «Спартак» занимает третье место в первенстве молодежных команд, «Терек» - второе. Следующий матч «Спартак» проведет с «Крыльями Советов», «Терек» встретится с «Краснодаром».

Основные составы команд «Спартака» и «Терека» сыграют между собой завтра в 18:00 мск в Грозном. 

Матч

Терек (мол) - Спартак (мол) - 2:0 (0:0)

Место и дата

25 ноября 13:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция

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