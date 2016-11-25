Молодежка «Спартака» проиграла «Тереку»

Молодежный состав «Спартака» уступил в гостях сверстникам из грозненского «Терека» в матче 15-го тура молодежного первенства.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 29-й минуте Магомед-Эми Джабраилов заработал пенальти, который сам же реализовал. А на 38-й быстрая атака хозяев правым флангом завершилась пасом на свободного нападающего Идриса Умаева, и тот нанес точный удар головой по воротам «Спартака».

После 15 туров «Спартак» занимает третье место в первенстве молодежных команд, «Терек» - второе. Следующий матч «Спартак» проведет с «Крыльями Советов», «Терек» встретится с «Краснодаром».

Основные составы команд «Спартака» и «Терека» сыграют между собой завтра в 18:00 мск в Грозном.