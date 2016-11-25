«Локомотив» не получал официальных предложений от других клубов по Миранчуку

Московский «Локомотив» не получал предложений по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, сообщает «Спорт день за днем».

Ранее сообщалось, что Миранчук договорился о переходе в «Спартак», но он не нужен главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. По информации источника, официальных предложений по трансферу 21-летнего футболиста сборной России «Локомотив» не получал.

Напомним, что по информации «Советского спорта», на полузащитника претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть вероятность перехода и в европейский клуб.

Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока контракта останется полгода.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.