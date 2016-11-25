Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» не получал официальных предложений от других клубов по Миранчуку

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Московский «Локомотив» не получал предложений по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, сообщает «Спорт день за днем».

Ранее сообщалось, что Миранчук договорился о переходе в «Спартак», но он не нужен главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. По информации источника, официальных предложений по трансферу 21-летнего футболиста сборной России «Локомотив» не получал. 

Напомним, что по информации «Советского спорта»,  на полузащитника претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть вероятность перехода и в европейский клуб.

Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока контракта останется полгода.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Молодежка «Спартака» проиграла «Тереку»Молодежный состав «Спартака» уступил в гостях сверстникам из грозненского «Терека» в матче 15-го тура молодежного первенства.Нападающий Обайе покинул расположение «Спартака»«Спартак» принял решение не приобретать нападающего Годвина Обайе, который находился на просмотре в московском клубе, сообщает официальный сайт «Матч ТВ».Олег Иванов: Чтобы понять, насколько действительно сейчас силен «Спартак», необходимо против него сыгратьПолузащитник «Терека» Олег Иванов поделился ожиданиями в преддверии матча 15-го тура РФПЛ со «Спартаком».«Барселона» ведет переговоры с ИвановичемЗащитник «Челси» Бранислав Иванович может покинуть лондонский клуб в январе 2017 года.«Барселона» интересуется Мозесом«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Челси» Виктора Мозеса, сообщает Sport.es.Массимо Каррера: Кутепов может стать игроком мирового уровняГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что защитник красно-белых Илья Кутепов может стать игроком мирового уровня.Александр Мирзоян: Для меня загадка, как Каррера нашел нужный подход к игрокам «Спартака»Советник президента РФС, бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян высказался о работе главного тренера красно-белых Массимо Карреры.Виктор Булатов: «Спартаку» нужен Селихов, чтобы составить конкуренцию РебровуБывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов поделился своим мнением по поводу перехода в стан красно-белых вратаря пермского «Амкара» Александра Селихова.Александр Селихов: Не стоит сильно переживать из-за моего ухода из «Амкара»Голкипер «Амкара» Александр Селихов обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в заключительных матчах в 2016 году, после которых он перейдет в «Спартак».Эйден Макгиди: Мне нравилось играть в РоссииБывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди рассказал, что был счастлив играть в России.Юрий Семин: В «Локомотиве» никогда не вмешивались в работу тренераГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, что возвращение в клуб - очередной вызов для него как для тренера.«Зенит» поборется с «Болоньей» за полузащитника «Эстудиантеса»«Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара, сообщает Тuttomercatoweb.com.Андрей Сметанин: Трансфер Селихова? У меня по этому поводу двоякое мнениеАндрей Сметанин: Трансфер Селихова? У меня по этому поводу двоякое мнениеЭкс-голкипер «Спартака» дал прогноз на матч с «Тереком», а также прокомментировал информацию о возможных трансферах столичной команды.Александр Селихов: Чтобы поехать на чемпионат мира – надо много работатьВратарь «Амкара» Александр Селихов, подписавший контракт со «Спартаком», признался, что хотел бы сыграть на чемпионате мира-2018.«Зенит» занимает 16-е место в клубном рейтинге, «Спартак» – 103-еПосле очередной еврокубковой недели «Зенит» занимает 16-е место в клубном рейтинге.«В Шебекино я звезда!». Болельщик, сказавший, что «Глушаков – это похороны»«В Шебекино я звезда!». Болельщик, сказавший, что «Глушаков – это похороны»Самым цитируемым футбольным человеком года неожиданно стал Иван Выродов – 27-летний оператор хлебозавода из города Шебекино.Юрий Семин: Не советую Алексею Миранчуку гнаться за деньгамиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Алексея Миранчука в «Спартак». Он отметил, что советует футболисту не гнаться за деньгами.Хавьер Грасия: Осталось три игры, на которые мы должны настраиваться, как на три финалаГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от концовки первой части сезона чемпионата России.Дмитрий Баринов: Хорошо, что начался процесс омоложения сборнойПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил свои шансы сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018.«Брюгге» сделал предложение ЦСКА по СтрандбергуБельгийский футбольный клуб «Брюгге» сделал предложение ЦСКА по покупке молодого форварда ЦСКА Карлоса Страндберга, сообщает Aftonbladet.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Алексей Миранчук
Алексей Миранчуквсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение