Квят дважды проколол колеса в пятничных заездах

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят дважды во время пятничных заездов проколол шины на своем болиде.

Первую практику 22-летний россиянин почти полностью пропустил из-за прокола заднего левого колеса.

Во время второго свободного заезда Квят вновь проколол тоже самое колесо, вылетел с трассы, но сумел остановить болид перед отбойниками, а затем доехать до боксов.

Spin and a puncture for KVY early on in #FP2



He heads back to the garage for repairs#AbuDhabiGP #F1Finale 🇦🇪 pic.twitter.com/KuLrUHdAYy — Formula 1 (@F1) 25 ноября 2016 г.

Напомним, перед заключительным этапом «королевских гонок» Квят расположился на 14-й строчке, имея в активе 25 очков.

Гонка Гран-При Абу-Даби состоится в воскресенье 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.