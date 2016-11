Квят дважды проколол колеса в пятничных заездах

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят дважды во время пятничных заездов проколол шины на своем болиде.

Первую практику 22-летний россиянин почти полностью пропустил из-за прокола заднего левого колеса.

Во время второго свободного заезда Квят вновь проколол тоже самое колесо, вылетел с трассы, но сумел остановить болид перед отбойниками, а затем доехать до боксов.

Spin and a puncture for KVY early on in #FP2



He heads back to the garage for repairs#AbuDhabiGP #F1Finale 🇦🇪 pic.twitter.com/KuLrUHdAYy