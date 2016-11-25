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«СКА-Нефтяник» одержал волевую победу над «Сибсельмашем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лидер восточной группы «СКА-Нефтяник» гостил в Новосибирске. Местный «Сибсельмаш» начал очень резво и повел 2:0 к 15-й минуте. Оба мяча забил Алексей Доровских. Однако хабаровчане сумели переломить ход встречи и вышли вперед уже к перерыву (3:4), а во втором тайме «СКА-Нефтяник» закрепил успех (3:5). По дублю у победителей сделали шведские легионеры Эрик Сэфстрем и Кристофер Фагерстрем.

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