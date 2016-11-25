Андрей Гордеев: Видно, что «Краснодар» ищет себя, но что-то не получается

Бывший главный тренер «Мордовии» и «Анжи» Андрей Гордеев поделился впечатлениями после матча пятого тура Лиги Европы между «Краснодаром» и «Зальцбургом». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

- Возможно, вчерашняя игра в Лиге Европы не впечатлила. Такое бывает, особенно когда ты находишься в плотном графике. Но когда команда проходит через что-то подобное, то она становится действительно крепче и лучше. Та эмоциональная составляющая, присущая после смены тренера, прошла. Хочется увидеть новые черточки, новые взаимодействия у команды. Пока такого нет. Видно, что коллектив ищет себя, но что-то не получается, - цитирует Гордеева «Спорт день за днем».

Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча. В параллельном матче группы I «Шальке» дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.

«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка.В следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с «Шальке».