Эпитасио «TACO» де Мело: «Я думаю, что каждая команда из топ-10 мирового рейтинга может выиграть турнир»

Бразильский игрок команды SK Gaming по CS:GO Эпитасио «TACO» де Мело в интервью slingshotesports.com рассказал о причинах спада команды и поделился мнением о конкуренции среди коллективов.



«У Фернандо «fer» Альваренга были проблемы с ухом, так что он должен был сделать эту операцию и из-за чего мы потеряли некоторое время для тренировок. Мы считаемся лучшей командой в мире, поэтому другие команды много нас изучают. Мы пытаемся изменить многое и нам нужно время, чтобы сделать это. После реконструкции Nuke многие команды начали играть на ней. Это плохо для нас, поскольку у нас была сильная Inferno, чего я не могу сказать о Nuke. Со всеми этим проблемами было тяжело показывать былой уровень. Но теперь я думаю, что все хорошо и мы снова готовы начать побеждать.



Я думаю, что Na'Vi и Virtus.pro всегда были хорошими командами, но теперь я вижу улучшение в игре Astralis. FaZe также хорош после прихода «karrigan». Я думаю, что каждая команда из топ-10 мирового рейтинга может выиграть турнир. И вот что происходит. Dignitas выиграли EPICENTER: Moscow, Cloud9 победили на ESL Pro League Season 4. Многие команды могут конкурировать и побеждать прямо сейчас», — сказал TACO.



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