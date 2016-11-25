Дубль Алумона помог «Тамбову» разгромить «Факел»

В матче 24-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» на своем поле разгромил «Факел» со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Александр Алумона и по разу отличились Денис Дорожкин и Андрей Часовских.

После этого матча подопечные Андрея Талалаева с 32 очками расположились на девятой строчке а воронежская команды идет на пятом месте, имея в активе 37 очков.

В следующем туре «Тамбов» отправится в Саратов, где 8 марта сыграет с «Соколом», а «Факел» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».

ФНЛ

24-й тур