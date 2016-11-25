Дубль Алумона помог «Тамбову» разгромить «Факел»
В матче 24-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» на своем поле разгромил «Факел» со счетом 4:0.
В составе победителей дубль оформил Александр Алумона и по разу отличились Денис Дорожкин и Андрей Часовских.
После этого матча подопечные Андрея Талалаева с 32 очками расположились на девятой строчке а воронежская команды идет на пятом месте, имея в активе 37 очков.
В следующем туре «Тамбов» отправится в Саратов, где 8 марта сыграет с «Соколом», а «Факел» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».
ФНЛ
24-й тур
Матч
Голы
Алумона 4 (1:0). Алумона 43 (2:0). Дорожкин 58 (3:0). Часовских 72 (4:0).
Состав
Тамбов: Смирнов, Шляков, Шабанов, Чернышов (Дутов, 82), Столяренко, Поярков, Сорокин, Трусевич (Запрудских, 88), Рыбин, Дорожкин (Часовских, 65), Алумона (Тыняный, 79)
Факел: Саутин, Тихий, Иванов, Багаев, Бурнаш (Осипенко, 69), Мурнин (Нагибин, 54), Трошечкин, Лукьяновс, Альшин (Козлов, 57), Болов, Бирюков (Мичуренков, 73)
Предупреждения:
Чернышов, 23 - Трошечкин, 28; Альшин, 54; Иванов, 75
Место и дата
25 ноября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция