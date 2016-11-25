Смертин остался доволен организацией жеребьевки Кубка конфедераций-2017

Экс-капитан сборной России Алексей Смертин оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.



– Если брать в целом, то мне все очень понравилось, – говорит Смертин. – Организация этого события на хорошем уровне, за что можно сказать спасибо Оргкомитету и принимающей стороне. Имею ввиду город Казань, который привык к событиям такого масштаба. Вспомнить хотя бы Универсиаду. Есть опыт, а когда есть опыт, знаю по себе, все провести намного легче.





Напомним, Кубок конфедераций-2017 состоится в России с 17 июня по 2 июля.