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Карло Анчелотти: «Бавария» дала слишком много шансов «Ростову», нужно с этим заканчивать

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти высказался об игре своих подопечных в нынешнем сезоне.

«В субботу нам представится хорошая возможность, чтобы реабилитироваться. Игроки «Баварии» хотят должным образом отреагировать на последние результаты команды. Сопернику ясен план, поэтому нам еще предстоит поработать над тактикой. Должен отметить, что мы упорно работаем над этой проблемой.

В последних матчах «Бавария» с физической точки зрения была готова на все сто процентов. Так что эти поражения никак не связаны с физикой. Наша команда дала «Ростову» и «Боруссии» слишком много шансов. Нужно заканчивать с этим», – цитирует итальянского специалиста Goal.

Напомним, в эту субботу, 26 ноября, «Бавария» в матче 12-го тура чемпионата Германии примет на домашней арене «Байер».

«Боруссии» Д мюнхенский клуб уступил в рамках 11-го тура Бундеслиги (0:1), а «Ростову» – в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

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