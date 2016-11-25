Источник: Верляйн подписал контракт с «Заубером»

Немецкий пилот «Манора» Паскаль Верляйн подписал двухлетний контракт с «Заубером», сообщает Motorsport-Total.

По информации источника, немецкий пилот придет в команду на место бразильца Филипе Насра, спонсоры которого ушли из команды и поставили под сомнение продолжение карьеры 24-летнего гонщика

Напомним, перед заключительной гонкой сезона Верляйн расположился на 19-й строчке личного зачета, имея в активе одно очко.

Гонка Гран-При Абу-Даби состоится в воскресенье, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.