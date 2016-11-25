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Два российских боксера вышли в финал первенства мира

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По итогам утренней полуфинальной серии в финал молодежного первенства мира по боксу, которое проходит в Санкт-Петербурге, вышли Сергей Маргарян (64 кг) и Владимир Узунян (91 кг).

26 ноября в финале Маргарян встретится с Эрдемиром из Турции, а соперником Узуняна станет кубинец Перо Жустиз.

В вечерней части программы свой полуфинальный бой проведет еще один российский боксер Сергей Мурашев (81 кг).

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