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Мигель Данни: Надеюсь, в феврале восстановлюсь на сто процентов

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни, отвечая на вопросы болельщиков сине-бело-голубых, рассказал о процессе восстановления от травмы крестообразных связок колена.

- Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, начал тренироваться на поле. Мне нужно еще около двух месяцев. Надеюсь, что уже на зимних сборах начну тренироваться вместе с командой и в феврале восстановлюсь на сто процентов. Все идет по плану.

- Что такое восстановление после разрыва крестообразных связок?
- Это долгий и кропотливый процесс. Помимо тренировок, я каждый день хожу в тренажерный зал, делаю много упражнений, уже начал работать с мячом. Пока совсем немного, но надеюсь, что уже скоро начну отрабатывать пасы, удары. После тренировки у меня обязательно массаж, чтобы вернуть мышцам необходимый тонус, - приводит слова Данни официальный сайт «Зенита».

Напомним, португалец получил травму 16 апреля в матче чемпионата России против «Спартака» (5:2). Через два дня после игры стало известно, что у полузащитника выявлен разрыв передней крестообразной связки на правом колене. Аналогичные травмы Данни получал в 2009-м и 2012 годах. Ожидается, что 33-летний футболист вернется к тренировкам с командой в январе.

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