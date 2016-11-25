Николай Комличенко: В прошлом году играл во второй лиге, а сейчас выхожу против «Фиорентины»
Российский нападающий «Слована» Николай Комличенко, оформивший дубль в ворота «Каробаха» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, поделился впечатлениями от участия в европейском турнире.
«Безусловно, очень рад своим голам в Лиге Европы. Считаю, что четыре мяча в таком турнире — это классный результат для моего возраста. Но в глубине души я хочу большего, для меня этого мало. Хотя задумываюсь и понимаю, что в прошлом году еще играл во второй лиге против «Биолога» и «Ангушта», а сейчас выхожу против «Фиорентины» и забиваю дома «ПАОК». Это несравнимые эмоции! Тем более в 21 год. Можно сказать, что отчасти мне повезло сделать такой скачок вверх», - приводит слова Комличенко «Чемпионат.com».
В нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 18 матчах, в которых отличился пятью забитыми мячами.
Матч
Слован Лб - Карабах - 3:0 (1:0)
Голы
Вух 11 (1:0). Комличенко 57 (2:0 - пен.). Комличенко 63 (3:0).
Состав
Слован Лб: Дубравка, Покорны, Цоуфал, Бартошак, Вух (Блага, 90), Экпай, Карафиат, Фолпрехт, Шевчик (Навратил, 80), Брейте, Комличенко (Бартль, 86)
Карабах: Шехич, Дашдемиров, Аголли, Медведев, Гусейнов, Кинтана, Гараев, Мичел (Исмайлов, 52), Муарем (Рейналдо, 60), Алмейда, Ндлову
Предупреждения:
Комличенко, 45; Брейте, 75 - Мичел, 40; Медведев, 56
Судья:
Стефан Йоханнессон (Швеция)
Место и дата
24 ноября 21:00, Стадион У Нисы, Онлайн-трансляция