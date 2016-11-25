Николай Комличенко: В прошлом году играл во второй лиге, а сейчас выхожу против «Фиорентины»

Российский нападающий «Слована» Николай Комличенко, оформивший дубль в ворота «Каробаха» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, поделился впечатлениями от участия в европейском турнире.

«Безусловно, очень рад своим голам в Лиге Европы. Считаю, что четыре мяча в таком турнире — это классный результат для моего возраста. Но в глубине души я хочу большего, для меня этого мало. Хотя задумываюсь и понимаю, что в прошлом году еще играл во второй лиге против «Биолога» и «Ангушта», а сейчас выхожу против «Фиорентины» и забиваю дома «ПАОК». Это несравнимые эмоции! Тем более в 21 год. Можно сказать, что отчасти мне повезло сделать такой скачок вверх», - приводит слова Комличенко «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 18 матчах, в которых отличился пятью забитыми мячами.