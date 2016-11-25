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Хабиб Нурмагомедов: Первый канал может показать поединок ММА уже в августе

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец ММА в легкой весовой категории, претендент на титул чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов уверен, что прямые трансляции турниров по правилам смешанных единоборств дадут импульс развитию всего вида спорта.

- Если бои ММА будут хотеть показывать такие каналы, как НТВ, «Первый», «Россия», они будут конкурировать с «Матч ТВ» - вырастет спрос. Одно дело, когда тебя показывают на «Матч ТВ», и совсем другое – когда показывают на «Первом». Например, у нас в горах, в Цумадинском районе, в селении Сильди, работают только первый и второй каналы. И то второй иногда не показывает. «Матч ТВ» - нету. Есть много мест в России, до которых этот канал не доходит. Нужно внимание центрального телевидения. Это выведет спорт на другой уровень – больше трансляций, больше внимания, больше денег, больше конкуренции. Все к этому идет, но нужно пять-шесть лет.

- Когда можно ждать прямой трансляции ММА на «Первом»?
- Допустим, 4 марта я дерусь с Тони Фергюсоном за временный титул UFC. После этого они дают мне бой с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе на малой арене T-Mobile – объединительный титул. Это может произойти, например, в августе. Этот бой только в России в прямом эфире будет смотреть миллионов 20-30 человек. Вот его уже может показать «Первый» - почему и нет?

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