Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев2 : 1Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург5 : 4Витязь
Хоккей  Северсталь0 : 0ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джанни Инфантино подарил Владимиру Путину «Красаву»

Источник:  РИА «Новости»Комментарии
Джанни Инфантино подарил Владимиру Путину «Красаву»
Источник: Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подарил ему мяч «Красаву», созданный для Кубка конфедераций 2017 года.

– Мой опыт сотрудничества с Российской Федерацией, тот уровень приверженности делу со стороны правительства на самом высоком уровне – это что-то беспрецедентное, – сказал Инфантино. – Я уверен, что нас ждут два прекрасных лета, которые позволят многим открыть для себя Россию, которую, возможно, они не знали.

Инфантино прибыл в Россию для участия в жеребьевке Кубка конфедераций 2017 года, которая пройдет в Казани 26 ноября.

Напомним, сборная России как представитель страны-организатора и три сборных с наивысшим рейтингом, опубликованным 24 ноября (Германия, Чили и Португалия), попали в первую корзину. Остальные четыре команды оказались во второй корзине (Мексика, Австралия, Новая Зеландия и представитель Африки, который станет известен в феврале). В ходе Официальной жеребьевки команды будут поочередно отправляться в одну из групп.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Красный шар для РоссииКрасный шар для РоссииСегодня в Казанской академии тенниса пройдет жеребьевка футбольного Кубка конфедераций-2017.Станислав Черчесов: Кто проще для сборной России на Кубке конфедераций: чемпион мира, Европы или Южной Америки?Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, который состоится летом 2017 года в России.Кубок конфедераций по-русски: 3,5 стадиона, семь команд и один ЗабивакаКубок конфедераций по-русски: 3,5 стадиона, семь команд и один ЗабивакаВ Казани проходит жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года, который примет Российская ФедерацияВИДЕО ДНЯ: репетиция Кубка КонфедерацийЛучшие из лучших. История и победители Кубка конфедерацииЛучшие из лучших. История и победители Кубка конфедерацииВ субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года.Смертин остался доволен организацией жеребьевки Кубка конфедераций-2017Экс-капитан сборной России Алексей Смертин оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.Алексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойАлексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойЭкс-капитан сборной России оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.Владимир Путин: Строители стадиона в Санкт-Петербурге обещают все поправить к концу годаПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино затронул тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.ФОТО ДНЯ: В Казани приняты повышенные меры безопасностиВ субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России.Елена Исинбаева: Футбол и легкая атлетика похожи, надеюсь, в субботу сделаем кому-то хорошоДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своем участии в жеребьевке Кубка конфедераций, которая в субботу пройдет в Казани.Исинбаева, Семак и другие участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций организовали Mannequin ChallengeУчастники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций в Казани присоединились к флешмобу Mannequin Challenge.Жулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноЖулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноДвукратный обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии высоко оценивает шансы на нем российской сборной.Сергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетСергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетОдним из тех, кто в субботу определит судьбу команд-участниц Кубка конфедераций-2017, станет экс-капитан сборной России Сергей Семак.В Казани прошла репетиция жеребьевки Кубка Конфедерации.Репетиция Кубка Конфедерация состоялась в пятницу в Казани, сообщает «Р-Спорт».Джанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютДжанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютНакануне жеребьевки Кубка конфедераций в Казани президент ФИФА дал интервью «ССФ» – первое эксклюзивное российскому изданию.Жулио Баптиста: России лучше не попадать в группу с немцами или португальцамиДвукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста считает, что у российской сборной неплохие шансы успешно выступить на этом турнире в будущем году – при условии, что жребий будет к ней благосклонен.Сергей Семак: Или стадион в срок, или кто-то получит срокБывший капитан сборной России, тренер «Зенита» уверен, что петербургский стадион «Крестовский», несмотря ни на что, сможет принять матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.Путин сегодня встретится с ИнфантиноПрезидент России Владимир Путин проведет в пятницу встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.Виталий Мутко: Не дай бог попасть под Чили, просто сумасшедшиеВице-премьер правительства Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится в ближайшую субботу в Казани.Владимир Путин встретится с главой ФИФА Джанни ИнфантиноПрезидент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 25 ноября встретится с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантиновсе новости
Владимир Путин
Владимир Путинвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедераций

Cпецпредложение