Джанни Инфантино подарил Владимиру Путину «Красаву»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подарил ему мяч «Красаву», созданный для Кубка конфедераций 2017 года.

– Мой опыт сотрудничества с Российской Федерацией, тот уровень приверженности делу со стороны правительства на самом высоком уровне – это что-то беспрецедентное, – сказал Инфантино. – Я уверен, что нас ждут два прекрасных лета, которые позволят многим открыть для себя Россию, которую, возможно, они не знали.

Инфантино прибыл в Россию для участия в жеребьевке Кубка конфедераций 2017 года, которая пройдет в Казани 26 ноября.

Напомним, сборная России как представитель страны-организатора и три сборных с наивысшим рейтингом, опубликованным 24 ноября (Германия, Чили и Португалия), попали в первую корзину. Остальные четыре команды оказались во второй корзине (Мексика, Австралия, Новая Зеландия и представитель Африки, который станет известен в феврале). В ходе Официальной жеребьевки команды будут поочередно отправляться в одну из групп.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.