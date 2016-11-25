Жозе Моуринью: В «Юнайтед» серьезная конкуренция, но я хотел дать шанс Мхитаряну
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о конкуренции в своей команде, отметив, что рассчитывает на полузащитника Генриха Мхитаряна.
«Я, как и вы, хотел видеть Мхитаряна в матче с «Фейеноордом», но должен отметить, что не моих силах ставить на каждую игру одного и того же футболиста. Любой игрок должен заслужить свое место в основе. Да, все футболисты являются коллегами, но каждый из них преследует свои цели. Работая каждый день, они конкурируют между собой. Против «Арсенала» сыграл Марсьяль, а с «Фейеноордом» – Мхитарян. Я хотел дать шанс Генриху. Вот и все», – отметил наставник «красных дьяволов».
В нынешнем сезоне армянский полузащитник провел во всех турнирах за «МЮ» 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.
Матч
Манчестер Юнайтед - Фейеноорд - 4:0 (1:0)
Голы
Руни 34 (1:0). Мата 69 (2:0). Джонс 75 (3:0 - автогол). Лингард 90 (4:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Блинд, Шоу, Погба, Мата (Рэшфорд, 71), Мхитарян (Лингард, 81), Валенсия, Кэррик, Ибрагимович, Руни (Депай, 81)
Фейеноорд: Джонс, Нелом, ван дер Хейден, Тапиа, Карсдорп, де Вильенья, Торнстра (Гюлден, 78), Даммерс, Кюйт (Бергейс, 61), Элиа, Йоргенсен (Крамер, 73)
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
24 ноября 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция