Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев2 : 1Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург5 : 4Витязь
Хоккей  Северсталь0 : 0ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: В «Юнайтед» серьезная конкуренция, но я хотел дать шанс Мхитаряну

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о конкуренции в своей команде, отметив, что рассчитывает на полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Я, как и вы, хотел видеть Мхитаряна в матче с «Фейеноордом», но должен отметить, что не моих силах ставить на каждую игру одного и того же футболиста. Любой игрок должен заслужить свое место в основе. Да, все футболисты являются коллегами, но каждый из них преследует свои цели. Работая каждый день, они конкурируют между собой. Против «Арсенала» сыграл Марсьяль, а с «Фейеноордом» – Мхитарян. Я хотел дать шанс Генриху. Вот и все», – отметил наставник «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне армянский полузащитник провел во всех турнирах за «МЮ» 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. 

Матч

Манчестер Юнайтед - Фейеноорд - 4:0 (1:0)

Голы

Руни 34 (1:0). Мата 69 (2:0). Джонс 75 (3:0 - автогол). Лингард 90 (4:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Блинд, Шоу, Погба, Мата (Рэшфорд, 71), Мхитарян (Лингард, 81), Валенсия, Кэррик, Ибрагимович, Руни (Депай, 81)

Фейеноорд: Джонс, Нелом, ван дер Хейден, Тапиа, Карсдорп, де Вильенья, Торнстра (Гюлден, 78), Даммерс, Кюйт (Бергейс, 61), Элиа, Йоргенсен (Крамер, 73)

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

24 ноября 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Атлетико» нашел замену Гризманну в «Монако»Тренерский штаб мадридского «Атлетико» планирует усилить атакующую линию команды в связи с интересом к форварду Антуану Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед».Николай Комличенко: В прошлом году играл во второй лиге, а сейчас выхожу против «Фиорентины»Нападающий «Слована» Николай Комличенко, оформивший дубль в ворота «Каробаха» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, поделился впечатлениями от участия в европейском турнире.Андрей Гордеев: Видно, что «Краснодар» ищет себя, но что-то не получаетсяБывший главный тренер «Мордовии» и «Анжи» Андрей Гордеев поделился впечатлениями после матча пятого тура Лиги Европы между «Краснодаром» и «Зальцбургом». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Денис Черышев: Глаз в порядке, просто сильный ушибРоссийский полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев сообщил, что избежал серьезное повреждение в матче Лиги Европы против швейцарского «Цюриха» (1:1).Главный тренер «Карабаха»: Комличенко провел свой лучший матч за «Слован»Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы со «Слованом» из Либереца (0:3) высказался об игре российского форварда Николая Комличенко, который сделал дубль.Златан Ибрагимович: Руни – фантастический человек, мне повезло, что я знаком с нимФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча Лиги Европы с «Фейеноордом» (4:0) призвал проявить к своему партнеру Уэйну Руни больше уважения.Кокорин включен в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыНападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.Руни, Коноплянка и Срна вошли в команду недели Лиги ЕвропыОфициальный твиттер УЕФА опубликовал команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы.Александр Кержаков: Луческу еще перед матчем сказал, что будем играть только на победуНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы над «Маккаби» в пятом туре группового этапа Лиги Европы (2:0).Геннадий Орлов: «Зенит» превзошел «Маккаби» на классеКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Маккаби» (2:0) в групповом раунде Лиги Европы.Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» в еврокубкахФорвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вышел на первое место в истории клуба по голам в еврокубках.«Маккаби» превзошел «Зенит» по большинству статистических показателейВчера в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» дома обыграл израильский «Маккаби» Т-А – 2:0.Россия занимает седьмое место в рейтинге нынешнего сезонаВ нынешнем еврокубковом сезоне российские клубы заработали 36 очков, что в пересчете на коэффициент составляет 7.200 балла.Блестяще! Обзор таблицы коэффициентов УЕФАБлестяще! Обзор таблицы коэффициентов УЕФАПосле двух провальных еврокубковых недель наш квартет наконец-то показал результат. Россия укрепила свои позиции в рейтинге.Поражение Карякина, победа «МЮ» и надежда на Игнашевича. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать пятницу с главных новостей утра.Жозе Моуринью: Мхитарян сыграл очень хорошо, это важно для его уверенностиГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча против «Фейеноорда» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.Александр Бубнов: «Зенит» обыграл «Маккаби» при не очень качественной игреФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча пятого тура Лиги Европы между «Зенитом» и «Маккаби». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.Александр Бубнов: «Краснодар» выглядел очень слабо, им просто повезлоФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча пятого тура Лиги Европы между «Краснодаром» и «Зальцбургом». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Андреас Гранквист: «Зальцбург» переиграл «Краснодар» во всех компонентахЗащитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями после матча против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Люсьен Фавр: В матче с «Шальке» «Ницце» не хватило терпения и выдержкиГлавный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после матча против «Шальке» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

Фейеноорд
Фейеноордкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарянвсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение