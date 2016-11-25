Жозе Моуринью: В «Юнайтед» серьезная конкуренция, но я хотел дать шанс Мхитаряну

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о конкуренции в своей команде, отметив, что рассчитывает на полузащитника Генриха Мхитаряна.



«Я, как и вы, хотел видеть Мхитаряна в матче с «Фейеноордом», но должен отметить, что не моих силах ставить на каждую игру одного и того же футболиста. Любой игрок должен заслужить свое место в основе. Да, все футболисты являются коллегами, но каждый из них преследует свои цели. Работая каждый день, они конкурируют между собой. Против «Арсенала» сыграл Марсьяль, а с «Фейеноордом» – Мхитарян. Я хотел дать шанс Генриху. Вот и все», – отметил наставник «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне армянский полузащитник провел во всех турнирах за «МЮ» 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.