«Спартак» отправился в Грозный без Боккетти, Таски, Джано и Зе Луиша

Футболисты столичного «Спартака» отправились в Грозный на матч 15-го тура чемпионата России с «Тереком», сообщает официальный сайт красно-белых.

Сегодня спартаковцы собрались на подмосковной базе в 11:00. Спустя полчаса началось теоретическое занятие, а еще через тридцать минут — тренировка.



В 15:30 «Спартак» отправился в аэропорт. В расположении главного тренера Массимо Карреры 19 игроков. Это Артём Ребров, Сергей Песьяков, Евгений Макеев, Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисио, Александр Пуцко, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Александр Зуев, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Ромуло, Ивелин Попов, Артём Тимофеев, Квинси Промес, Денис Давыдов и Лоренсо Мельгарехо.



Из-за травм в Москве остались защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, полузащитник Джано Ананидзе и нападающий Зе Луиш. Они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, матч «Терек» – «Спартак» состоится завтра, 26 ноября и начнется в 18:00 по московскому времени.