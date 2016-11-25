Терри не сыграет в лондонском дерби против «Тоттенхэма»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что капитан лондонской команды Джон Терри пропустит две-три недели из-за повреждения.
Специалист отметил, что защитник «синих» в матче за молодежную команду получил травму задней поверхности бедра.
В нынешнем сезоне 35-летний Терри провел во всех турнирах 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.
В 13-м туре АПЛ «Челси» сыграет 26 ноября на своей арене с «Тоттенхэмом».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически