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Терри не сыграет в лондонском дерби против «Тоттенхэма»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что капитан лондонской команды Джон Терри пропустит две-три недели из-за повреждения.

Специалист отметил, что защитник «синих» в матче за молодежную команду получил травму задней поверхности бедра.

В нынешнем сезоне 35-летний Терри провел во всех турнирах 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. 

В 13-м туре АПЛ «Челси» сыграет 26 ноября на своей арене с «Тоттенхэмом». 


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