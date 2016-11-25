Британский телеканал запустит ток-шоу о киберспорте

Британский телеканал Ginx TV запустит ежедневное ток-шоу The Bridge о киберспорте.



Ведущими ток-шоу станут комментатор по CS:GO Алекс «Machine» Ричардсон, ведущий турниров ESL Джеймс «OJ Borg» и стример Марселла «Nasyra» де Би. Передача будет выходить каждый будничный день продолжительностью три часа.



Первые эфиры нового ток-шоу будут посвящены турниру The Boston Major 2016 по Dota 2. Гостями передач станут Таль «Fly» Айзик, Оуэн «ODpixel» Дэвис и Джориен «Sheever» ван дер Хейден.



Первый выпуск выйдет уже 28 ноября в 22:00 по МСК на телеканале GINX eSports TV или на платформе Twitch.tv.

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