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Красный шар для России Сегодня в Казанской академии тенниса пройдет жеребьевка футбольного Кубка конфедераций-2017.

Станислав Черчесов: Кто проще для сборной России на Кубке конфедераций: чемпион мира, Европы или Южной Америки? Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, который состоится летом 2017 года в России.

Кубок конфедераций по-русски: 3,5 стадиона, семь команд и один Забивака В Казани проходит жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года, который примет Российская Федерация

Лучшие из лучших. История и победители Кубка конфедерации В субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года.

Джанни Инфантино подарил Владимиру Путину «Красаву» Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подарил ему мяч «Красаву», созданный для Кубка конфедераций 2017 года, сообщают «Риа Новости».

Смертин остался доволен организацией жеребьевки Кубка конфедераций-2017 Экс-капитан сборной России Алексей Смертин оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.

Алексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командой Экс-капитан сборной России оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.

Владимир Путин: Строители стадиона в Санкт-Петербурге обещают все поправить к концу года Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино затронул тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

ФОТО ДНЯ: В Казани приняты повышенные меры безопасности В субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

Елена Исинбаева: Футбол и легкая атлетика похожи, надеюсь, в субботу сделаем кому-то хорошо Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своем участии в жеребьевке Кубка конфедераций, которая в субботу пройдет в Казани.

Исинбаева, Семак и другие участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций организовали Mannequin Challenge Участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций в Казани присоединились к флешмобу Mannequin Challenge.

Жулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормально Двукратный обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии высоко оценивает шансы на нем российской сборной.

Сергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нет Одним из тех, кто в субботу определит судьбу команд-участниц Кубка конфедераций-2017, станет экс-капитан сборной России Сергей Семак.

В Казани прошла репетиция жеребьевки Кубка Конфедерации. Репетиция Кубка Конфедерация состоялась в пятницу в Казани, сообщает «Р-Спорт».

Джанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеют Накануне жеребьевки Кубка конфедераций в Казани президент ФИФА дал интервью «ССФ» – первое эксклюзивное российскому изданию.

Жулио Баптиста: России лучше не попадать в группу с немцами или португальцами Двукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста считает, что у российской сборной неплохие шансы успешно выступить на этом турнире в будущем году – при условии, что жребий будет к ней благосклонен.

Сергей Семак: Или стадион в срок, или кто-то получит срок Бывший капитан сборной России, тренер «Зенита» уверен, что петербургский стадион «Крестовский», несмотря ни на что, сможет принять матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Путин сегодня встретится с Инфантино Президент России Владимир Путин проведет в пятницу встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.

Виталий Мутко: Не дай бог попасть под Чили, просто сумасшедшие Вице-премьер правительства Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится в ближайшую субботу в Казани.