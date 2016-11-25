ВИДЕО ДНЯ: репетиция Кубка Конфедераций
В Казани прошла репетиция жеребьевки Кубка Конфедераций. В распоряжении «Советского спорта» оказалась эксклюзивная видеозапись репетиции.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
|Футбол
|Уфа1 : 0Оренбург
|Хоккей
|Салават Юлаев2 : 1Динамо Москва
|Баскетбол
|ЦСКА- : -Баскония
|Хоккей
|Металлург5 : 4Витязь
|Хоккей
|Северсталь0 : 0ЦСКА
|Футбол
|Фрайбург- : -РБ Лейпциг
В Казани прошла репетиция жеребьевки Кубка Конфедераций. В распоряжении «Советского спорта» оказалась эксклюзивная видеозапись репетиции.