Арсен Венгер: Слежу за выступлениями Уилшера по телевизору

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру полузащитника Джека Уилшера, который в этом сезоне выступает за «Борнмут» на правах аренды.



«Когда у меня есть возможность, я смотрю его игру по телевизору. Очень рад, что Джек оправился от своих травм, ведь он очень разносторонний футболист. На мой взгляд, он поступил правильно, став игроком «Борнмута». В этом клубе он получает игровую практику и становится лучше. Для Джека очень важно постоянно выходить на поле, но он заслуживает большего.

Мы планируем продлить контракт с ним. Переговоры начнутся в следующем году», – приводит слова французского специалиста Goal.

В нынешнем сезоне игрок сборной Англии провел во всех турнирах за «Борнмут» 9 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле, а его нынешний контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

Ранее сообщалось, что Уилшер может перейти в «Милан».