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Правительство Санкт-Петербурга рассчитывает получить заключение Главгосэкспертизы на проект стадиона на Крестовском острове до 9 декабря

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Правительство Санкт-Петербурга рассчитывает получить положительное заключение от Главгосэкспертизы России на скорректированный проект стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове не позднее 9 декабря.

Об этом сообщают источники в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, курирующего стройку стадиона. «Ориентировочные сроки получения положительного заключения - 9 декабря 2016 года, что не повлияет на сроки ввода объекта», - приводит слова источника в аппарате вице-губернатора агентство ТАСС.

Напомним, что ранее Комитет по строительству администрации Санкт-Петербурга, который является заказчиком строительства стадиона, расторг госконтракт с Главгосэкспертизой России на проведение экспертизы проекта. По словам представителей комитета, причиной расторжения контракта стали задержки согласования проектной документации силовыми ведомствами. По другим данным, одной из основных проблем стало низкое качество представленного проекта.

16 ноября Комитет по строительству, Главгосэкспертиза России и главный проектировщик стадиона «КБ «ВиПС» подписали трехсторонний договор на повторную экспертизу исправленного проекта стадиона. В Главгосэкспертизе корреспонденту «Советского спорта» пояснили, что в соответствии с порядком проведения государственной экспертизы, установленным постановлением правительства, срок ее проведения не должен превышать 60 дней. Формулировка положения предполагает возможность окончания рассмотрения в более короткие сроки – но только при условии высокого качества проекта.

По мнению руководства Главгосэкспертизы, озвученному в рамках II Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы, у строителей стадиона на Крестовском острове еще есть шанс получить все необходимые согласования и завершить строительство до начала главных турниров 2017 года.

История строительства стадиона на Крестовском острове

Стадион, где пройдут матчи Кубка конфедерация 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в Санкт-Петербурге в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд рублей до возможных 43,8 млрд рублей. Одновременно смета строительства стадиона выросла с первоначальных 4,3 млрд рублей до 39,2 млрд рублей.

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