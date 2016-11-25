Анна Погорилая: Я допустила маленькие ошибки, над которыми надо работать

Российская фигуристка Анна Погорилая, захватившая лидерство после короткой программы на этапе «Гран-при» в Японии – турнире NHK Trophy, отметила, что в прокате она допустила небольшие погрешности, над которыми ей надо работать. Слова фигуристки цитирует официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).



Погорилая, бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года, в нынешнем сезоне уже выиграла один этап «Гран-при» в Москве и претендует на выход в финал серии.

«Я в целом довольна своим выступлением в короткой программе, - сказала Погорилая на пресс-конференции. – Мне удалось показать свое катание. Но я допустила маленькие ошибки, над которыми мне надо работать».

Для выхода в финал «Гран-при», который пройдет 8-11 декабря в Марселе, Погорилой достаточно занять на японском этапе место не ниже четвертого. Перед произвольной программой она опережает ближайшую преследовательницу россиянку Марию Сотскову на 1,60 балла.