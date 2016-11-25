Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев2 : 1Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург5 : 4Витязь
Хоккей  Северсталь0 : 0ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Кто проще для сборной России на Кубке конфедераций: чемпион мира, Европы или Южной Америки?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, который состоится летом 2017 года в России.

«Понятно, что мы в первой группе и кто-то из тройки: Германия, Португалия, Чили нам попадется. Стиль игры Австралии и Новой Зеландии немного отличается. Мексика чем-то похожа на Чили.

Непонятно кто будет в какой форме. У кого какой состав будет на тот момент. Германия – это вывеска. Это стабильный боец. В этом плане они фавориты. Самую слабую команду не назову. Австралию я давно не видел. Общался недавно с Марком Шварцером он был моим дублером в «Динамо» Дрезден, но тему сборной не поднимали.

Какая группа лучше? А кто проще? Чемпион мира, Европы, Южной Америки. Все команды наполнены хорошими игроками. Все будет зависеть от формы.

Я переписывался с Левом, но его пока нет. Жду. Стадион ЦСКА будет базой сборной? Откуда вы это взяли?» – сказал специалист.

Алексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командой

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Красный шар для РоссииКрасный шар для РоссииСегодня в Казанской академии тенниса пройдет жеребьевка футбольного Кубка конфедераций-2017.Кубок конфедераций по-русски: 3,5 стадиона, семь команд и один ЗабивакаКубок конфедераций по-русски: 3,5 стадиона, семь команд и один ЗабивакаВ Казани проходит жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года, который примет Российская ФедерацияВИДЕО ДНЯ: репетиция Кубка КонфедерацийЛучшие из лучших. История и победители Кубка конфедерацииЛучшие из лучших. История и победители Кубка конфедерацииВ субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года.Джанни Инфантино подарил Владимиру Путину «Красаву»Джанни Инфантино подарил Владимиру Путину «Красаву»Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подарил ему мяч «Красаву», созданный для Кубка конфедераций 2017 года, сообщают «Риа Новости».Смертин остался доволен организацией жеребьевки Кубка конфедераций-2017Экс-капитан сборной России Алексей Смертин оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.Алексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойАлексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойЭкс-капитан сборной России оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.Владимир Путин: Строители стадиона в Санкт-Петербурге обещают все поправить к концу годаПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино затронул тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.ФОТО ДНЯ: В Казани приняты повышенные меры безопасностиВ субботу в Казани пройдет жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России.Елена Исинбаева: Футбол и легкая атлетика похожи, надеюсь, в субботу сделаем кому-то хорошоДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своем участии в жеребьевке Кубка конфедераций, которая в субботу пройдет в Казани.Исинбаева, Семак и другие участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций организовали Mannequin ChallengeУчастники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций в Казани присоединились к флешмобу Mannequin Challenge.Жулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноЖулио Баптиста: Марио Фернандес в сборной России? Это абсолютно нормальноДвукратный обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии высоко оценивает шансы на нем российской сборной.Сергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетСергей Семак: «Крестовский» будет достроен – другого пути просто нетОдним из тех, кто в субботу определит судьбу команд-участниц Кубка конфедераций-2017, станет экс-капитан сборной России Сергей Семак.В Казани прошла репетиция жеребьевки Кубка Конфедерации.Репетиция Кубка Конфедерация состоялась в пятницу в Казани, сообщает «Р-Спорт».Джанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютДжанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютНакануне жеребьевки Кубка конфедераций в Казани президент ФИФА дал интервью «ССФ» – первое эксклюзивное российскому изданию.Жулио Баптиста: России лучше не попадать в группу с немцами или португальцамиДвукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста считает, что у российской сборной неплохие шансы успешно выступить на этом турнире в будущем году – при условии, что жребий будет к ней благосклонен.Сергей Семак: Или стадион в срок, или кто-то получит срокБывший капитан сборной России, тренер «Зенита» уверен, что петербургский стадион «Крестовский», несмотря ни на что, сможет принять матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.Путин сегодня встретится с ИнфантиноПрезидент России Владимир Путин проведет в пятницу встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.Кристоф Даум: Черчесов способен многое дать этой сборной РоссииНемецкий специалист Кристоф Даум считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов многое может дать российской команде.Поражение Карякина, победа «МЮ» и надежда на Игнашевича. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать пятницу с главных новостей утра.

Чили
Чиликалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедераций

Cпецпредложение