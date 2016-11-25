Станислав Черчесов: Кто проще для сборной России на Кубке конфедераций: чемпион мира, Европы или Южной Америки?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, который состоится летом 2017 года в России.



«Понятно, что мы в первой группе и кто-то из тройки: Германия, Португалия, Чили нам попадется. Стиль игры Австралии и Новой Зеландии немного отличается. Мексика чем-то похожа на Чили.



Непонятно кто будет в какой форме. У кого какой состав будет на тот момент. Германия – это вывеска. Это стабильный боец. В этом плане они фавориты. Самую слабую команду не назову. Австралию я давно не видел. Общался недавно с Марком Шварцером он был моим дублером в «Динамо» Дрезден, но тему сборной не поднимали.



Какая группа лучше? А кто проще? Чемпион мира, Европы, Южной Америки. Все команды наполнены хорошими игроками. Все будет зависеть от формы.



Я переписывался с Левом, но его пока нет. Жду. Стадион ЦСКА будет базой сборной? Откуда вы это взяли?» – сказал специалист.

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