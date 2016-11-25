Ванек принес победу «Уфе» в матче с «Оренбургом»

В матче 15-го тура чемпионата России «Уфа» дома одержала победу над «Оренубргом» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 39-й минуте забил Онджей Ванек.

После этого матча «Уфа» с 22 очками поднялась на шестую строчку турнирной таблицы, а «Оренбург» расположился на 12-м месте, имея в активе 12 очков

В следующем туре «подопечные Виктора Гончаренко отправятся в Санкт-Петербург, где 30 ноября сыграют с «Зенитом», а команда из Оренбурга в этот же день встретится с ЦСКА.

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию этого матча.

Чемпионат России

15-й тур