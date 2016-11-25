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Ванек принес победу «Уфе» в матче с «Оренбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 15-го тура чемпионата России «Уфа» дома одержала победу над «Оренубргом» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 39-й минуте забил Онджей Ванек.

После этого матча «Уфа» с 22 очками поднялась на шестую строчку турнирной таблицы, а «Оренбург» расположился на 12-м месте, имея в активе 12 очков

В следующем туре «подопечные Виктора Гончаренко отправятся в Санкт-Петербург, где 30 ноября сыграют с «Зенитом», а команда из Оренбурга в этот же день встретится с ЦСКА.

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию этого матча.

Чемпионат России
15-й тур 

Матч

Уфа - Оренбург - 1:0 (1:0)

Голы

Ванек 39 (1:0).

Состав

Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ванек (Марсиньо, 80), Засеев, Безденежных, Игбун (Обляков, 90), Сысуев (Кротов, 73)

Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Кацалапов, Жунич, Ойеволе, Воробьёв, Нехайчик, Бреев (Шогенов, 72), Афонин, Коронов (Батов, 85), Делькин (Саная, 63)

Незабитые пенальти

Ванек (Уфа), 38

Предупреждения:

Сысуев, 20; Игбун, 44; Марсиньо, 90 - Полуяхтов, 37; Афонин, 43

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

25 ноября 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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