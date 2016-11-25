Ванек принес победу «Уфе» в матче с «Оренбургом»
В матче 15-го тура чемпионата России «Уфа» дома одержала победу над «Оренубргом» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 39-й минуте забил Онджей Ванек.
После этого матча «Уфа» с 22 очками поднялась на шестую строчку турнирной таблицы, а «Оренбург» расположился на 12-м месте, имея в активе 12 очков
В следующем туре «подопечные Виктора Гончаренко отправятся в Санкт-Петербург, где 30 ноября сыграют с «Зенитом», а команда из Оренбурга в этот же день встретится с ЦСКА.
«Советский спорт» провел текстовую трансляцию этого матча.
Чемпионат России
15-й тур
Матч
Голы
Ванек 39 (1:0).
Состав
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ванек (Марсиньо, 80), Засеев, Безденежных, Игбун (Обляков, 90), Сысуев (Кротов, 73)
Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Кацалапов, Жунич, Ойеволе, Воробьёв, Нехайчик, Бреев (Шогенов, 72), Афонин, Коронов (Батов, 85), Делькин (Саная, 63)
Незабитые пенальти
Ванек (Уфа), 38
Предупреждения:
Сысуев, 20; Игбун, 44; Марсиньо, 90 - Полуяхтов, 37; Афонин, 43
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
25 ноября 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция