Иньеста в преддверии матча с «Реал Сосьедад» вернулся в общую группу «Барселоны»
Как сообщает официальный сайт «Барселоны», полузащитник Андрес Иньеста приступил к тренировкам в общей группе.
Напомним, 32-летний футболист получил травму колена в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (3:2), который состоялся в октябре.
В ближайшем матче 13-го тура Примеры «Барселона» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад». Встреча состоится в воскресенье, 27 ноября и стартует в 22.45 мск.
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