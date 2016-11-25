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Иньеста в преддверии матча с «Реал Сосьедад» вернулся в общую группу «Барселоны»

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Барселоны», полузащитник Андрес Иньеста приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, 32-летний футболист получил травму колена в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (3:2), который состоялся в октябре.

В ближайшем матче 13-го тура Примеры «Барселона» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад». Встреча состоится в воскресенье, 27 ноября и стартует в 22.45 мск.


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