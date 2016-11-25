Иньеста в преддверии матча с «Реал Сосьедад» вернулся в общую группу «Барселоны»

Зинедин Зидан: Если бы я был Хамесом, никогда бы не перешел в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о физическом состоянии своих подопечных перед игрой 13-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом».