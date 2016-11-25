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Дубль Райта помог «Адмиралу» обыграть «Барыс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на выезде обыграл «Барыс» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Джеймс Райт и по разу отличились Максим Казаков и Павел Макаренко, в составе хозяев льда единственую шайбу забросил Кевин Даллмэн.

После этого матча команда из Владивостока расположилась на шестой строчке в Восточной конференции, имея в активе 51 очко, а «Барыс» там же с 45-ю очками идет девятым.

В следующем туре «Адмирал» 28 ноября на выезде сыграет с «Автомобилистом», а «Барыс» в этот же день примет «Амур».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Барыс - Адмирал - 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Голы:

Баркер (Боченски, Даллмэн), 2:41 (1:0). Райт (Саболич), 7:54 (1:1). Казаков (Макаренко), 22:07 (1:2). Райт (Краснослободцев, Саболич), 26:15 (1:3). Макаренко (Барбашев), 27:57 (1:4).

Место и дата

25 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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