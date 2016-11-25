Олег Гросс: Не могу сказать, что победа над СКА – это что-то особенное

Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс оценил результаты команды после того, как ее возглавил Владимир Крикунов.

– Сейчас идет рутинная, каждодневная работа. Команда все еще привыкает к требованиям нового тренерского штаба во главе с Крикуновым. Я не могу сказать, что победа над СКА – это что-то особенное. Это обычная победа регулярного чемпионата, за которую дают три очка. Ребята настроились, они победили. Была победа над СКА, но и было поражение от «Амура». Мы по-прежнему находимся за зоной плей-офф, поэтому нам сейчас нужен результат любой ценой, – приводит слова Гросса «Р-Спорт».

Напомним, «Автомобилист» играл против СКА 17 ноября в Санкт-Петербурге, и этот матч завершился победой екатеринбуржцев со счетом 2:1. На шайбу Никиты Гусева уральцы ответили голами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара.

Крикунов стал главным тренером клуба из Екатеринбурга 31 октября после отставки Андрея Разина. Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Под его руководством «Автомобилист» провел семь матчей и одержал три победы. Набрав 41 очко в 34 играх, подопечные Крикунова идут на 11-м месте в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на четыре очка.

Ближайший матч «Автомобилист» проведет 26 ноября дома против «Куньлуня».