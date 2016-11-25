Дубль Мозякина помог «Металлургу» обыграть «Витязь»
Хоккеисты «Витязя» в рамках регулярного чемпионата КХЛ уступили магнитогорскому «Металлургу».
Встреча, прошедшая на «Арене Металлург», завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.
В составе проигравшей команды точными бросками отметились Алексей Макеев, Роман Горак, Александр Никулин и Максим Афиногенов. Для победителей три шайбы забросили Крис Ли, Ян Коварж и Данис Зарипов. Форвард Сергей Мозякин оформил в этой встрече дубль и теперь в активе российского игрока 451 шайба в чемпионатах России. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
В следующем матче «Витязь» 27 ноября сыграет на выезде с «Трактором», а подопечные Ильи Воробьева 29 ноября встретятся с «Йокеритом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Витязь - 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)
Голы:
Макеев (Афиногенов), 15:01 (0:1). Ли (Зарипов, Береглазов), 15:57 (1:1). Мозякин (Коварж), 20:51 (2:1). Горак (Головков), 33:43 (2:2). Никулин (Макеев), 37:21 (2:3). Афиногенов (Никулин), 42:52 (2:4). Коварж (Зарипов, Антипин), 48:12 (3:4). Зарипов (Антипин), 55:32 (4:4). Мозякин (Бирюков), 57:51 (5:4).
Место и дата
25 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция