Дубль Мозякина помог «Металлургу» обыграть «Витязь»

Хоккеисты «Витязя» в рамках регулярного чемпионата КХЛ уступили магнитогорскому «Металлургу».



Встреча, прошедшая на «Арене Металлург», завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.



В составе проигравшей команды точными бросками отметились Алексей Макеев, Роман Горак, Александр Никулин и Максим Афиногенов. Для победителей три шайбы забросили Крис Ли, Ян Коварж и Данис Зарипов. Форвард Сергей Мозякин оформил в этой встрече дубль и теперь в активе российского игрока 451 шайба в чемпионатах России. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.



В следующем матче «Витязь» 27 ноября сыграет на выезде с «Трактором», а подопечные Ильи Воробьева 29 ноября встретятся с «Йокеритом».



КХЛ

Регулярный чемпионат