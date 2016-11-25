«Салават» дома обыграл столичное «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Сами Леписте и Максим Майоров, у гостей единственную шайбу забросил Мартиньш Карсумс.

После этого матча «Салават» с 62 очками расположился на четвертой строчке в Восточной конференции, а москвичи занимают восьмое место на «Западе», имея в активе 51 очко.

В следующем туре уфимцы 27 ноября примут «Локомотив», а «Динамо» 28 ноября сыграет на выезде с ЦСКА.

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