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Валентин Балахничев: Я написал более 70 аналитических записок о борьбе с допингом и денег Диаку не передавал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Валентин Балахничев: Я написал более 70 аналитических записок о борьбе с допингом и денег Диаку не передавал

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)  Валентин Балахничев опубликовал на своей странице в соцсети заявление, в котором опровергает обвинения в свой адрес, выдвинутые журналистами ARD.

Напомним, что сегодня телеканал ARD заявил, что располагает доказательствами того, как шесть российских легкоатлетов давали взятки представителям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за сокрытие их допинг-проб. Также утверждалось, что в коррупционных схемах участвовал Валентин Балахничев.

«В настоящий момент я дал показания и нахожусь под подпиской о неразглашении тайны следствия. Однако я вынужден кратко прокомментировать очередную провокацию Зеппельта и его партнеров из WADA. Могу сообщить, что денег Диаку не передавал. Опубликованных Зеппельтом признаний в сговоре с IAAF не писал. Предполагаю, что переписка фальсифицирована с целью давления на Спортивный арбитражный суд», - говорится в официальном заявлении Валентина Балахничева, опубликованном на его странице в Facebook.

Также Балахничев обвинил WADA и нанятых агентством следователях в провокации и создании фальшивых доказательств его вины. По мнению бывшего президента ВФЛА, руководители WADA «превратили русскую муху в международного слона, чтобы получить новые полномочия, штат доносчиков и непомерный бюджет». 

Валентин Балахничев в своем заявлении также объяснил свою роль в распространении допинга в российской легкой атлетике: «Будучи президентом ВФЛА я передал чиновникам более 70-ти аналитических записок о реформе спорта и борьбе с допингом. Все они утонули в бюрократической тине».

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