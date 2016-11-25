Шота Арвеладзе может возглавить «Краснодар»

Главный тренер тель-авивского «Маккаби» Шота Арвеладзе может сменить Игоря Шалимова на посту главного тренера «Краснодара», сообщает OneDivision.ru.

По информации источника, после невзрачной игры в Лиге Европы с австрийским «Зальцбургом» имя грузинского специалиста зазвучало в тиши краснодарских кабинетов.

Отметим, что Арвеладзе на посту главного тренера «Маккаби» может сменить Олег Кононов.

Напомним, послед 14 матчей чемпионата России «Краснодар» расположился на пятом месте турнирной таблицы, имея в активе 24 очка.