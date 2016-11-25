Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев2 : 1Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург5 : 4Витязь
Хоккей  Северсталь0 : 0ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Атлетико» нашел замену Гризманну в «Монако»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб мадридского «Атлетико» планирует усилить атакующую линию команды в связи с интересом к форварду Антуану Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед».

По информации издания Squawka, «матрасники» готовы выложить 30 млн фунтов за нападающего «Монако» Тома Лемара. Отметим, что летом 2015 года из французской команды в «Атлетико» перешел Янник-Феррейра Карраско.

В нынешнем сезоне 21-летний Лемар провел на клубном уровне 16 матчей, забил 7 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Франции в 14 млн евро, а его контракт с «Монако» рассчитан до 2020 года. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» не получал официальных предложений от других клубов по МиранчукуМосковский «Локомотив» не получал предложений по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, сообщает «Спорт день за днем».«Барселона» ведет переговоры с ИвановичемЗащитник «Челси» Бранислав Иванович может покинуть лондонский клуб в январе 2017 года.«Барселона» интересуется Мозесом«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Челси» Виктора Мозеса, сообщает Sport.es.«Зенит» поборется с «Болоньей» за полузащитника «Эстудиантеса»«Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара, сообщает Тuttomercatoweb.com.Андрей Сметанин: Трансфер Селихова? У меня по этому поводу двоякое мнениеАндрей Сметанин: Трансфер Селихова? У меня по этому поводу двоякое мнениеЭкс-голкипер «Спартака» дал прогноз на матч с «Тереком», а также прокомментировал информацию о возможных трансферах столичной команды.Юрий Семин: Не советую Алексею Миранчуку гнаться за деньгамиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Алексея Миранчука в «Спартак». Он отметил, что советует футболисту не гнаться за деньгами.«Брюгге» сделал предложение ЦСКА по СтрандбергуБельгийский футбольный клуб «Брюгге» сделал предложение ЦСКА по покупке молодого форварда ЦСКА Карлоса Страндберга, сообщает Aftonbladet.Бесплатные футболисты – самые дорогие. Кто и как зарабатывает на трансферахБесплатные футболисты – самые дорогие. Кто и как зарабатывает на трансферах«Советский спорт» – о том, как футболисты, их агенты и клубы зарабатывают миллионы на пустом месте.Отец Азмуна: Поедет ли мой сын в зарубежный клуб? Спросите об этом у БердыеваОтец нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Халил Азмун рассказал о роли Курбана Бердыева в судьбе его сына, а также прокомментировал информацию о том, что представители Следственного комитета Татарстана хотели допросить игрока по делу о его трансфере из «Рубина».Андрей Сметанин: Федун нацелился на чемпионство, поэтому Промес никуда не уйдетБывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин рассказал, при каких условиях руководству красно-белых следует продать полузащитника Квинси Промеса.Зидан больше не рассчитывает на Хамеса, «Реал» готов продать игрока за 70 млн евроТренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом больше не рассчитывает на полузащитника Хамеса Родригеса. Об этом сообщает издание Marca.Джикия может воссоединиться с Селиховым в «Спартаке»Как сообщает Спорт-экспресс, московский «Спартак» и пермский «Амкар» начали консультации по поводу возможного трансфера защитника Георгия Джикии.Диего Симеоне: «Атлетико» было тяжело обыграть «Ростов», особенно в РоссииДиего Симеоне: «Атлетико» было тяжело обыграть «Ростов», особенно в РоссииГлавный тренер мадридского «Атлетико» после победы над ПСВ в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.Куртуа и Диего Коста готовы продлить контракты с «Челси»Тренерский штаб и руководство «Челси» довольны выступлением форварда Диего Косты и голкипера Тибо Куртуа.«Атлетико» обыграл ПСВ и вышел в плей-офф с первого места в группе«Атлетико» обыграл ПСВ и вышел в плей-офф с первого места в группеФутболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли голландский ПСВ.«Атлетико» – ПСВ - 2:0. Как это былоВ среду в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с голландским ПСВ.Андрей Пятницкий: Миранчук будет заметным усилением для «Спартака»Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал информацию о возможном переходе в стан красно-белых хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.Анатолий Мещеряков: Незаменимых футболистов в «Локомотиве» нетВице-президент РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что команду могут покинуть Алексей Миранчук и Александр Самедов. Он отметил, что в команде нет незаменимых футболистов.«Спартак» и «Зенит» хотят приобрести нападающего «Крыльев Советов» ПаскуатоНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато привлек внимание «Зенита» и «Спартака». Отметим, что форвард играет за самарский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ювентусу».«Спартак» хочет арендовать Депая у «МЮ»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай попал в сферу интересов московского «Спартака». Переход может состояться зимой.

Монако
Монакокалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Тома Лемар
Тома Лемарвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение