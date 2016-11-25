«Атлетико» нашел замену Гризманну в «Монако»

Тренерский штаб мадридского «Атлетико» планирует усилить атакующую линию команды в связи с интересом к форварду Антуану Гризманну со стороны «Манчестер Юнайтед».



По информации издания Squawka, «матрасники» готовы выложить 30 млн фунтов за нападающего «Монако» Тома Лемара. Отметим, что летом 2015 года из французской команды в «Атлетико» перешел Янник-Феррейра Карраско.

В нынешнем сезоне 21-летний Лемар провел на клубном уровне 16 матчей, забил 7 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Франции в 14 млн евро, а его контракт с «Монако» рассчитан до 2020 года.



