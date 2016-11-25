Newbee пробилась в финальную часть ESL One Genting
Команда Newbee выиграла китайскую квалификацию на турнир ESL One Genting по Dota 2.
В финале отборочных Newbee победила коллектив LGD Gaming со счетом 3:2 и получила путевку на LAN-финал турнира.
Напомним, что победителем европейской квалификации стала Virtus.pro, а американской — Team NP. Филиппинский коллектив Execration стал победителем квалификации в Юго-Восточной Азии.
Прямые приглашения на турнир получили Digital Chaos, Wings Gaming и команда fnatic из Малайзии.
Финальная часть ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января в городе Гентинг Хайлендз, Малайзия. Призовой фонд составит 250 000 долларов.
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