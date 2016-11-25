Роберт Евдокимов: В поражении виноваты в первую очередь мы сами

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение своей команды от «Уфы» в матче 15-го тура чемпионата России.

«Очень обидное поражение для нас. «Уфа» играет в каком-то смысле в простой футбол, но умеет добиваться результата. Сегодня они выиграли, не создав ни одного голевого момента. В этом поражении виноваты в первую очередь мы сами, но и судья вмешался в дело. Поставить такой пенальти, плюс на последних минутах была рука у соперника. Наверное, кто-то разберется в этих моментах, но мне кажется, что судейство было необъективным», - сказал Евдокимов

Напомним, единственный гол в матче на 39-й минуте забил Онджей Ванек. После этого матча «Уфа» с 22 очками поднялась на шестую строчку турнирной таблицы, а «Оренбург» расположился на 12-м месте, имея в активе 12 очков.