Роберт Евдокимов: В поражении виноваты в первую очередь мы сами
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение своей команды от «Уфы» в матче 15-го тура чемпионата России.
«Очень обидное поражение для нас. «Уфа» играет в каком-то смысле в простой футбол, но умеет добиваться результата. Сегодня они выиграли, не создав ни одного голевого момента. В этом поражении виноваты в первую очередь мы сами, но и судья вмешался в дело. Поставить такой пенальти, плюс на последних минутах была рука у соперника. Наверное, кто-то разберется в этих моментах, но мне кажется, что судейство было необъективным», - сказал Евдокимов
Напомним, единственный гол в матче на 39-й минуте забил Онджей Ванек. После этого матча «Уфа» с 22 очками поднялась на шестую строчку турнирной таблицы, а «Оренбург» расположился на 12-м месте, имея в активе 12 очков.
Матч
Голы
Ванек 39 (1:0).
Состав
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ванек (Марсиньо, 80), Засеев, Безденежных, Игбун (Обляков, 90), Сысуев (Кротов, 73)
Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Кацалапов, Жунич, Ойеволе, Воробьёв, Нехайчик, Бреев (Шогенов, 72), Афонин, Коронов (Батов, 85), Делькин (Саная, 63)
Незабитые пенальти
Ванек (Уфа), 38
Предупреждения:
Сысуев, 20; Игбун, 44; Марсиньо, 90 - Полуяхтов, 37; Афонин, 43
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
25 ноября 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция