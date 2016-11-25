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Судью после матча чемпионата Молдавии от расправы спас только полицейский

Источник:  Moldsport.comКомментарии

В Молдавии от расправы, которую после матча хотели учинить над судьей руководители одного из клубов, а также болельщики, арбитра спас представитель полиции.

Инцидент произошел после матча второго по силе молдавского дивизиона между «Прутом» и «Спикулом». «Прут», являвшийся хозяином поля, занимает последнее место в чемпионате, «Спикул» – один из лидеров. Однако гостям с трудом удалось выиграть – благодаря автоголу на последних минутах (1:2).

Главный тренер «Прута», он же президент клуба Василий Сусан и болельщики клуба посчитали, что судейство матча было предвзятым и после игры атаковали судей, в том числе, главного арбитра Раду Тобултока.

Как сообщает divizia-a.md, Сусан нанес удар кулаком в лицо Тобултоку. Только после этого в происходящее вмешался сотрудник полиции, который попросил не устраивать расправу над судьей.

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