Александр Бубнов: Луческу использовал встречу с «Маккаби» для проверки состава перед игрой с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы, в котором «Зенит» обыграл «Маккаби»(2:0).

«Зенит» давно решил все свои задачи в Лиге Европы, и, думаю, Мирча Луческу использовал прошедшую встречу с «Маккаби» в том числе и для того, чтобы просмотреть состав команды в преддверии предстоящей игры с «Краснодаром» в чемпионате России. Главный тренер явно смотрит разные варианты. Так, например, он пробует Ивана Новосельцева в качестве флангового защитника. Футболист, в свою очередь, старается выполнять требования Луческу, хоть он раньше на этой позиции и не играл», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что голы в составе сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Александр Кержаков. Напомним, в последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».

После пяти матчей команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте.