Александр Бубнов: Луческу использовал встречу с «Маккаби» для проверки состава перед игрой с «Краснодаром»
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы, в котором «Зенит» обыграл «Маккаби»(2:0).
«Зенит» давно решил все свои задачи в Лиге Европы, и, думаю, Мирча Луческу использовал прошедшую встречу с «Маккаби» в том числе и для того, чтобы просмотреть состав команды в преддверии предстоящей игры с «Краснодаром» в чемпионате России. Главный тренер явно смотрит разные варианты. Так, например, он пробует Ивана Новосельцева в качестве флангового защитника. Футболист, в свою очередь, старается выполнять требования Луческу, хоть он раньше на этой позиции и не играл», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, что голы в составе сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Александр Кержаков. Напомним, в последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».
После пяти матчей команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте.
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)
Голы
Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат
Предупреждения:
Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция