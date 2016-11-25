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На Украине восемь матчей признаны договорными

Артем Локалов
Артем Локалов
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На Украине восемь матчей признаны договорными, а еще пять находятся на рассмотрении в контрольно-дисциплинарном комитете.

Об этом заявил руководитель комитета Федерации футбола Украины по этике и честной игре Игорь Кочетов.

- Ми уже направили в КДК список из восьми матчей, который были признаны нами договорными. Ми периодически подаем в КДК материалы, а когда они будут рассматриваться, знают только в КДК, - заявил Кочетов.

- На сегодняшний день рассмотрено восемь таких матчей – они игрались на протяжении этого года и в конце прошлого. Это матчи молодежной и первой лиги, по ним уже есть решения КДК. Еще пять материалов по матчам находятся на рассмотрении, - отметил Кочетов, слова которого со ссылкой на Sport Arena приводит champiom.com.ua.

Также председатель комитета по этике и честной игре заявил, что делом полузащитника «Звезды» Игоря Калинина, который подозревается в организации договорных матчей, занялась Генеральная прокуратура Украины.

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