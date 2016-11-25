Александр Бубнов: У «Краснодара» не получалось ничего, а «Зальцбург» что хотел, то и делал
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы, в котором «Краснодар« сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1).
«Краснодар» плохо играл с «Зальцбургом». То, что австрийцы переиграли нашу команду по всем статьям, для меня лично стало большой неожиданностью. Обычно краснодарцы играют довольно дисциплинированно, а на этот раз средняя линия у «быков» абсолютно провалилась. Не получалось у команды и прессинговать своего соперника, и даже Станислав Крицюк сыграл очень неуверенно, что вообще-то ему не свойственно. Одним словом, не получалось ничего, а «Зальцбург» что хотел, то и делал, так что игра даже могла закончиться разгромным поражением россиян. Однако в концовке «Краснодару» повезло — команда забила гол и в итоге сумела вырвать ничью. Очередной гол забил Федор Смолов, к которому, в отличие от других игроков, вновь претензий нет», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
«Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча. В параллельном матче группы I «Шальке» дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.
«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка.В следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с «Шальке».
Матч
Краснодар - Зальцбург - 1:1 (0:1)
Голы
Даббур 37 (0:1). Смолов 85 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Торбинский, Эбуэ Куасси (Газинский, 46), Перейра (Лаборде, 58), Жоаозиньо (Измайлов, 74), Каборе, Ахмедов, Смолов
Зальцбург: Вальке, Уисдом, Юпамекано, Миранда, Ульмер, Радошевич, Самассеку, Бериша (Шлагер, 89), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 73), Лазаро, Даббур
Предупреждения:
Калешин, 57; Лаборде, 76 - Бериша, 42
Судья:
Лиран Лиани (Израиль)
Место и дата
24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция