Менькова и Михневич лишились золота и серебра Олимпийских игр из-за положительных допинг-проб

Как сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета, метательница молота Оксана Менькова из Белоруссии лишена золотой медали ОИ-2008 за применение допинга.



Отмечается, что допинг-проба спортсменки дала положительный результат на туринабол и оксандролон.



Также сообщается, что Менькова, выигравшая серебро на ОИ-2008, лишена награды из-за положительной допинг-пробы. Кроме того, из-за провала допинг-тестов аннулированы результаты участников Игр-2008 Павла Лыжина (толкание ядра, Белоруссия) и Светланы Усович (легкая атлетика, Белоруссия).



Результаты Меньковой на Олимпиаде-2012 также аннулированы. Помимо нее по итогам Игр-2012 наказаны Боянка Костова из Азербайджана (тяжелая атлетика) и еще одна представительница Белоруссии Анастасия Мирончик-Иванова (легкая атлетика).