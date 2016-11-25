Виталий Петров: Было бы здорово поменять местами в календаре гонки Абу-Даби и Бразилии

Бывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров поделился ожиданиями от предстоящего заключительного этапа «королевских гонок».

«В предстоящий уик-энд мы узнаем, кто станет чемпионом «Формулы-1» в этом году. Все решится в последней гонке, но честно говоря, я не жду чего-то экстраординарного. Мне кажется, многие болельщики со мной согласятся – было бы здорово поменять в календаре гонки в Абу-Даби и Бразилии. Мы не раз видели, сколь драматичными получаются этапы в Сан-Паулу, и финалы чемпионатов в 2007, 2008 и 2012 годах были потрясающими.

К сожалению, от Гран При Абу-Даби сложно ждать сюрпризов. Там всегда одинаковая погода, вплоть до температуры, а сама трасса, откровенно говоря, не слишком интересна – ни с точки зрения пилотирования, ни с точки зрения борьбы на трассе. Быстрых поворотов практически нет. Связки однотипные: торможение – вторая передача – шикана – разгон. Фактически вся гонка из этого и состоит», - приводит слова Петрова Motorsport.com

Напомним, заключительная гонка сезона состоится в воскресенье, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.