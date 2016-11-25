Фанат «Атлетико» подал в суд на Клаттенбурга из-за поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала»

Болельщик мадридского «Атлетико» Хосе Антонио Кампон обратился в испанский суд с иском против УЕФА и главного арбитра финального матча Лиги чемпионов сезона 2015/16 с мадридским «Реалом» Марка Клаттенбурга.



«Если вы пришли в кино, но фильм идет без звука, вам обязательно вернут деньги за билет. Есть нормы, которые были нарушены в этом матче, а именно – засчитанный гол Серхио Рамоса, который был забит из офсайда. Моя цель заключается в том, чтобы изменить ситуацию в мировом футболе, а не стать богаче.



Я подал в суд и надеюсь, что в ближайшее время в футболе появятся технические средства, которые помогут определять офсайд. Подобные вещи уже давно используются в других видах спорта. Такие судейские ошибки всегда в ущерб слабым командам», – приводит слова болельщика «Атлетико» Goal.

Напомним, подопечные Диего Симеоне уступил мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов сезона 2015/16. «Сливчоные» обыграли своего соперника в серии пенальти (5:3), а основное время между командами завершилось со счетом 1:1.