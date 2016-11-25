Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев2 : 1Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА112 : 84Баскония
Хоккей  Металлург5 : 4Витязь
Хоккей  Северсталь0 : 2ЦСКА
Футбол  Фрайбург1 : 1РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Советский спорт» бросает вызов читателям

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Журналисты «Советского спорта» предлагают всем пользователям портала посоревноваться в умении прогнозировать результаты футбольных матчей.

Лучший прогнозист по итогам тура в чемпионатах российской и английской Премьер-лиги сразится в следующем туре с футбольным обозревателем Николаем Рогановым и корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым.

Турнир в рамках РФПЛ стартует с 16-го тура и будет включать в себя 15 раундов.

Турнир в рамках АПЛ стартует с 14-го тура и будет включать в себя 25 раундов.

В случае равенства очков победитель квалификации определится по дополнительным показателям:

- количество угаданных результатов

- количество угаданных разниц в счете

- количество угаданных исходов

- место в общем рейтинге турнира на момент окончания тура

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение