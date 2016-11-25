«Советский спорт» бросает вызов читателям
Журналисты «Советского спорта» предлагают всем пользователям портала посоревноваться в умении прогнозировать результаты футбольных матчей.
Лучший прогнозист по итогам тура в чемпионатах российской и английской Премьер-лиги сразится в следующем туре с футбольным обозревателем Николаем Рогановым и корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым.
Турнир в рамках РФПЛ стартует с 16-го тура и будет включать в себя 15 раундов.
Турнир в рамках АПЛ стартует с 14-го тура и будет включать в себя 25 раундов.
В случае равенства очков победитель квалификации определится по дополнительным показателям:
- количество угаданных результатов
- количество угаданных разниц в счете
- количество угаданных исходов
- место в общем рейтинге турнира на момент окончания тура