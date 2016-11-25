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Дмитрий Кириченко: Азмуну рано переходить в большой клуб, там нужна стабильность

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о долгах донской команды, а также поведал о будущем форварда Сердара Азмуна.

«Долги по премиальным есть. Месяц-два по зарплате есть перед некоторыми игроками. Но большая часть долгов погашена. Мне кажется, футболистов не надо мотивировать, они выходят на поле, чтобы взять три очка, заработать определенные премиальные. Мы надеемся, что сможем сохранить необходимых нам футболистов.

Азмун? Он является форвардом хорошего класса. Ему надо некоторое время еще провести в нашей команде. Сердар пока нестабилен. Но еще рано переходить в большой клуб, там нужна стабильность. Он потихоньку прибавляет. У него отличный выбор позиции. Наверное, это гены, его родители занимались серьезно волейболом. Сердар достаточно быстр, неплохо обращается с мячом. Но пока нестабилен. Если будет играть стабильно, то станет высококлассным форвардом. Ему нужна жесткая рука тренера», – цитирует специалиста «Спорт FM».

Ранее сообщалось, что на Азмуна претендует «Ливерпуль». В нынешнем сезоне игрок сборной Ирана провел за донской клуб во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 21-летнего нападающего в 7 млн евро, а его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2018 года. 

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