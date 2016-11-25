Льюис Хэмилтон: В квалификации хочу завоевать поул-позицию

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от квалификации заключительного этапа «Формулы-1».

«День прошел гладко, без каких-либо проблем. Моя первая быстрая попытка во второй тренировке была испорчена трафиком, но после этого мне удалось продемонстрировать хорошее время – не идеальное, но этого было достаточно.

Моя цель на завтра? Завоевание поул-позиции. Я уже давно не стартовал на Яс-Марине с поула, но знаю, что могу здесь ехать довольно быстро», - сказал Хэмилтон.

Напомним, квалификация Гран-При Абу-Даби состоится завтра, 26 ноября, а гонка в воскресенье, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.