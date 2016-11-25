Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа1 : 0Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев2 : 1Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА112 : 84Баскония
Хоккей  Металлург5 : 4Витязь
Хоккей  Северсталь0 : 2ЦСКА
Футбол  Фрайбург1 : 1РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Льюис Хэмилтон: В квалификации хочу завоевать поул-позицию

Источник:  AutosportКомментарии

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от квалификации заключительного этапа «Формулы-1».

«День прошел гладко, без каких-либо проблем. Моя первая быстрая попытка во второй тренировке была испорчена трафиком, но после этого мне удалось продемонстрировать хорошее время – не идеальное, но этого было достаточно.

Моя цель на завтра? Завоевание поул-позиции. Я уже давно не стартовал на Яс-Марине с поула, но знаю, что могу здесь ехать довольно быстро», - сказал Хэмилтон.

Напомним, квалификация Гран-При Абу-Даби состоится завтра, 26 ноября, а гонка в воскресенье, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

Голосование: Кто завоюет титул чемпиона «Формулы-1» в заключительной гонке сезона?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Франц Тост: Мы до сих пор не понимаем, в чем причина проколов у КвятаРуководитель «Торо Россо» Франц Тост подвел итоги пятничным заездам заключительного этапа «Формулы-1».Виталий Петров: Было бы здорово поменять местами в календаре гонки Абу-Даби и БразилииБывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров поделился ожиданиями от предстоящего заключительного этапа «королевских гонок».Рекордный «Гран-при»! Сезон-2016 в цифрах и фактахРекордный «Гран-при»! Сезон-2016 в цифрах и фактах«Советский спорт» собрал основные цифры и факты о сезоне-2016 в преддверии последнего этапа чемпионата мира – «Гран-при Абу-Даби».Источник: Верляйн подписал контракт с «Заубером»Немецкий пилот «Манора» Паскаль Верляйн подписал двухлетний контракт с «Заубером», сообщает Motorsport-Total.Льюис против Нико. Кто возьмет титул в Абу-Даби?Льюис против Нико. Кто возьмет титул в Абу-Даби?Сегодня в столице ОАЭ стартовал последний этап чемпионата мира. Какие главные интриги в конце сезона приготовил нам Гран-при Абу-Даби?Квят дважды проколол колеса в пятничных заездахРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят дважды во время пятничных заездов проколол шины на своем болиде.Стюарды Гран-При Абу-Даби оштрафовали ХэмилтонаСтюарды заключительного этапа «Формулы-1» оштрафовали команду пилота «Мерседес» за превышение скорости на пит-лейне во время первой практики.«Я здесь, чтобы победить». Росберг и Хэмилтон перед финальной гонкой сезона«Я здесь, чтобы победить». Росберг и Хэмилтон перед финальной гонкой сезонаВ преддверии Гран-При Абу-Даби прошла пресс-конференция, на которой присутствовали только Льюис Хэмилтон и Нико Росберг.Даниил Квят: Надеюсь скоро будем бороться за подиумы!Даниил Квят: Надеюсь скоро будем бороться за подиумы!В преддверии Гран-при Абу-Даби пилот «Торо Россо» прошел проверку на «формульную» эрудицию.Хэмилтон выиграл первую практику в Абу-Даби, Квят – 22-йХэмилтон выиграл первую практику в Абу-Даби, Квят – 22-йПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во время первой практики заключительного этапа чемпионата мира Гран-при Абу-Даби.Нико Росберг: Я взволнован сражением за титул с ЛьюисомПилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в Абу-Даби.Даниил Квят: Жду зиму, чтобы отдохнуть и перезарядить батарейкиоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят перед заключительной гонкой сезона, подвел итоги года и рассказал с каким настроением подходит к перерыву в «Формуле-1».Дженсон Баттон: Я начинаю уик-энд с мыслью о том, что меня ждет последняя гонка в «Формуле-1»Британский пилот «Макларен» Дженсон Баттон поделился эмоциями перед последней гонкой «Формулы-1» в карьере, которая пройдет в Абу-Даби.Карлсен – как Месси. Или Романцев. Рекордные штрафы за бегство от прессыКарлсен – как Месси. Или Романцев. Рекордные штрафы за бегство от прессы«Советский спорт» вспоминает, как в разные годы и в разных видах спорта штрафовали за неявку на пресс-конференцию.Дженсон Баттон: Позвал бы Квята на ужин, потому что он очень веселый пареньПилот «Макларена» Дженсон Баттон включил российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята в список гонщиков, которых бы он позвал на ужин.Гран-при Канады утвержден в календаре 2017 годаМонреаль объявил о подписании контракта на проведение Гран-при Канады в сезоне 2017 года. Мэр города Дени Кодер сообщил о том, что гонка состоится в намеченный срок.Кими Райкконен: В Абу-Даби трудно обгонятьПилот команды «Ферарри» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби. Соревнования пройдут с 25 по 27 ноября.Карлос Сайнс: Я люблю уик-энд в Абу-ДабиПилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби. Соревнования пройдут с 25 по 27 ноября.Даниил Квят: Я рад, что сезон заканчиваетсяПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят признался, что он рад скорому окончанию сезона. До конца чемпионата осталось только одно Гран-при – Гран-при Абу-Даби.Роман Грожан: Мы с Магнуссеном будем подгонять друг другаПилот команды «Хаас» Роман Грожан поделился ожиданиями от выступлений вместе с Кевином Магнуссеном. Напомним, что в следующем сезоне Магнуссен пополнил состав «Хааса».

Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Гран-при Абу-Даби
Гран-при Абу-Даби
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение