Мигель Данни: Работа в структуре «Зенита»? Не стану исключать такую возможность

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал о своих планах на будущее, отметив роль Санкт-Петербурга в жизни его семьи.

Также игрок заявил, что может остаться в структуре клуба после завершения профессиональной карьеры.

«Честно говоря, сложно загадывать. Все возможно. Я точно не стану исключать такую возможность.



Я всегда говорю, что очень многое в моей жизни и жизни моей семьи связано с «Зенитом» и Петербургом. Не только победы и трофеи. Мои дети ходят здесь в школу и занимаются в академии «Зенита», у моей жены здесь много друзей. Мы любим Санкт-Петербург, это прекрасный город. Были моменты, когда я мог оказаться в другой команде, но я остался здесь, потому что чувствую этот город своим домом», — приводит слова португальца клубная пресс-служба.



Напомним, Данни выступает за сине-бело-голубых c 2008 года. Всего за «Зенит» игрок провел 241 матч, забил 64 мяча и отдал 72 голевые передачи.



