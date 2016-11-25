Дмитрий Гунько: Не могу сказать, что «Терек» преподнес нам сюрприз

Главный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своих подопечных от «Терека» (0:2) в матче 15-го тура молодежного первенства.

- Уверенная игра «Терека» на своем поле оказалась для команды неожиданностью?

- Мы готовимся к каждому матчу и разбираем каждого соперника: построение его игры, индивидуальные качества наших оппонентов. Поэтому не могу сказать, что хозяева преподнесли нам сюрпризы. Мы ожидали именно такой футбол, со ставкой на забросы в штрафную и индивидуальные действия. Другое дело, что противостоять ему сегодня ребята не смогли. Значит, где-то наша команда недоработала. Не умаляя достоинств «Терека», должен сказать, что этот матч проиграли именно мы сами. Проиграли из-за грубейших ошибок в обороне, которые привели к двум пропущенным голам, ошибок в обработке мяча, при игре один в один. У чужих ворот моменты создавать удавалось, пусть и не так часто, как хотелось бы. Но, к сожалению, футболисты распоряжались ими неумело.

- Насколько влияет на результаты отсутствие ряда основных игроков?

- На это не стоит сетовать. Мы должны играть тем составом, который есть в нашем распоряжении. Кроме того, отсутствие того или иного футболиста — это прежде всего шанс проявить себя, доказать свою состоятельность для других.

Напомним. после 15 туров «Спартак» занимает третье место в первенстве молодежных команд, «Терек» - второе. Следующий матч красно-белые проведут с «Крыльями Советов», «Терек» встретится с «Краснодаром».

Основные составы команд «Спартака» и «Терека» сыграют между собой завтра, 26 ноября. Начало матча в 18:00 по московскому времени.